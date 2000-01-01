скачай нашу
приложуху
в googleplay

скачай нашу
приложуху
в appstore
Назад
Выбрать ближайщий филиал
Москва
Алексеевская
new
Аэропорт
new
Академическая
new
Авиамоторная
new
Алтуфьево
БЕЛЯЕВО бывш. Калужская
Братиславская
Бунинская Аллея - БУНИНСКИЕ ЛУГА
БОТАНИЧЕСКИЙ САД
БИБИРЕВО
БЕЛОМОРСКАЯ
БАБУШКИНСКАЯ
ВДНХ
ВОЙКОВСКАЯ
ВАРШАВСКАЯ
Верхние лихоборы
Водный Стадион
ГОВОРОВО
ДМИТРОВСКАЯ
Домодедовская
ЖУЛЕБИНО
Живописная (скоро открытие)
new
Зорге
new
Измайловская
Коммунарка
Крылатское
new
Кунцевская-Кутузовград
КУРКИНО
Коломенская
Калужская
new
Люблино
Лермонтовский проспект
Лесопарковая
new
Московский (скоро открытие)
new
Марьино
Митино
new
Медведково
Молодежная
Некрасовка
Новогиреево
Новые Черемушки
Новокосино Новокосинская, 8к1
Окская
Отрадное
Орехово
Октябрьское поле
Полежаевская
Первомайская
Пражская
Прокшино
new
Пролетарская
Преображенская площадь
Профсоюзная
Проспект Вернадского
Парк Победы
new
Перово бывш. Шоссе Энтузиастов
Раменки
Римского-Корсакова
Рязанский проспект
Рассказовка Солнцево-парк
Семеновская
Селигерская
Саларьево
new
Свиблово
Солнцево
Скобелевская (скоро открытие)
new
Тушинская
Тульская
Теплый стан
Текстильщики
Черкизовская
new
Юго-западная (скоро открытие)
new
ЮЖНОЕ БУТОВО
Ясенево
Московская область
БАЛАШИХА
ВИДНОЕ
ДОМОДЕДОВО
Красногорск
new
КОРОЛЕВ
ЛОБНЯ
ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЦЫ САМОЛЕТ
Мытищи
Новокосино ул. Октября
РЕУТОВ
ХИМКИ ПР. МЕЛЬНИКОВА
Химки Левобережный
ХИМКИ Спартаковская
Санкт-Петербург
Московская
Электросила
new
Омск
Омск

Бритва Академическая

Новочеремушкинская 17
+7(499)110-12-76
с 1 ноября BRITVA поднимает цены, но всего на 90 рублей!
соц.сети
приложения
Скидка 30% на первое посещение сети! Подробности в разделе "Акции"

услуги

Стрижка
Борода
Комплексы
Уход для лица
А еще
время
Стрижка Happy hours (пн-чт 12:00 - 15:00)
~60 мин.
890
1290
пн-чт 12:00-15:00 код "HAPPY-2021", кроме выходных и праздничных дней. Акция не распространяется на услугу "Стрижка ножницами".
Стрижка
~60 мин.
1290
1690
Хорошая мужская стрижка - результат взаимопонимания между клиентом и барбером. В сети BRITVA каждый гость особенный, поэтому наши мастера со всем вниманием подходят к процедуре вашего преображения. Для Вас нет ограничений, а для нас - нет ничего невозможного.
Детская стрижка
~60 мин.
990
1690
Для послушных детей от 4-х до 10-ти лет всегда открыты двери в наш барбершоп. Заботливые барберы удобно усадят вашего ребенка в наше крепкое кресло и сделают стрижку не хуже, чем у папы или любого модного парня. С BRITVA вы всегда будете спокойны за своего ребенка, потому что наши мастера всегда начеку, когда ваши малыши гиперактивны.
Стрижка машинкой
~30 мин.
690
890
Классическая стрижка машинкой делается с двумя насадками, без использования дополнительных инструментов. Получить опрятный вид вам удастся за 20-30 минут, тогда как полноценная стрижка займет около часа. Стрижка машинкой возможна на волосах любой длины.
Папа + сын
~120 мин.
2180
3190
Когда нет времени пообщаться с самыми близкими, семейный поход в барбершоп может стать отличным поводом не просто постричься, но и пообщаться, выпить кофе и вместе поиграть в приставку. Мы запишем папу и сына на удобное для вас время, чтобы по очереди сделать качественные стрижки самым сильным мужчинам семьи. Оставайтесь с нами, и BRITVA превратит рутинную процедуру в добрую традицию. Стрижки проводятся одним барбером — мы подстрижем вас по очереди. Услуга действительна для ребёнка до 10 лет.
Студенческая стрижка
~60 мин.
990
1390
СТРИЖКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ - ТА ЖЕ СТРИЖКА, ТОЛЬКО СО СКИДКОЙ. С ПН ПО ЧТ С 12.00 ДО 18.00 ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТРИЧЬСЯ ПО СТУДАКУ НЕ ЗА 1200, А ЗА 990 РУБЛЕЙ. Не распространяется на стрижку ножницами.
Стрижка ножницами
~60 мин.
1690
1690
Чем стрижка на ножницах отличается от комбинированной стрижки с использованием машинки? Главное преимущество этой услуги в том, что ваша стрижка продержится не 3 недели, а 1,5 месяца. Стрижка на ножницах - лучший вариант для практичных мужчин, ценящих свое время.
Стрижка бороды и усов
~30 мин.
690
890
Подравнять усы и бороду, избежав длительной процедуры распаривания? Возможно! Запишитесь на стрижку бороды и усов, и вы больше не будете походить на жителя дикого леса. Барберы в BRITVA придадут форму вашей бороде и усам быстро и качественно. Услуга состоит из коррекции формы бороды и усов, снятия длины и придания контуров. Длительность услуги 30 минут и не включает выбор дизайна и первичное создание (для этого воспользуйтесь услугой моделирования). Барбер работает с существующей формой, поддерживая четкие контуры и возвращая ей ухоженный вид.
Моделирование бороды
~60 мин.
1090
1290
Моделирование бороды - это создание формы бороды с учетом особенностей формы лица и головы. Процедура состоит из распаривая лица, придания четкого контура бороде с помощью опасной бритвы или шейвера и задания проекции бороды. Услуга включает в себя легкий массаж лица и шейного отдела (по вашему желанию).
Премиальное моделирование бороды Graham Hill
~60 мин.
1490
1690
Моделирование бороды на косметике Graham Hill- это предоставление сервиса высочайшего уровня и авторская методика премиального ухода за бородой с немецкой педантичностью.
Королевское бритье (опасной бритвой)
~60 мин.
1290
1690
Королевское бритье предназначено для тех, кто решился избавиться от бороды и щетины. Для идеально гладкого лица барберы скользят опасной бритвой как по росту волос, так и против, предварительно распарив кожу. Процедура занимает около часа, но результат впечатляющий.
Премиальное бритьё Graham Hill
~60 мин.
1690
2090
Бритье на косметике Graham Hill- это предоставление сервиса высочайшего уровня и авторская методика премиального бритья с немецкой педантичностью.
Бритье головы (опасной бритвой)
~60 мин.
1290
1690
Бритье головы делается при помощи острого клинка, с предварительным распариванием кожи головы, применением итальянского лосьона и взбитой пены для гладкого скольжения. Процедура не опасна, но позволит вам пережить новый необычный опыт бритья в барбершопе.
Бритье начисто шейвером
890
1090
Хочется освежиться, но нет времени на королевское бритье? Бритье при помощи шейвера позволит вам быстро избавиться от щетины без предварительного распаривания и использования клинка.
моделирование бороды + уход (ACUMEN или BLACK MASK)
~105 мин.
1890
2090
Сочетание моделирования бороды и комплекса, который включает в себя ряд уходовых процедур для вашего лица. Попробовав моделирование с ACUMEN или BLACK MASK, вы не сможете вернуться к привычному сеансу моделирования и не соблазниться на очищение и увлажнение кожи. Не суммируется с другими акциями и скидками.
Стрижка + моделирование бороды + Воск
~135 мин.
2480
3080
Все самое необходимое в одном комплексе. Мужская стрижка и моделирование бороды в одном сеансе дополняются удалением лишних волос из носа, щек и шеи. Не суммируется с другими акциями.
Стрижка + ACUMEN + Воск
2390
2790
Ухоженный внешний вид - показатель отношения к себе. Мы создали универсальный комплекс "Мужская стрижка + BLACK MASK/ACUMEN + воск" для тех, кто ценит свое время и не любит ждать. Мы наносим уход и воск перед стрижкой, чтобы сэкономить ваше время и успеваем сделать все, что нужно за 1,5 часа. Не суммируется с другими акциями и скидками.
Стрижка + моделирование бороды + уход + воск
~165 мин.
3480
4080
Важное событие? Этот комплекс для тех, кто готовится к чему-то действительно особенному. Мужскую стрижку и моделирование бороды мы совместили с уходом для лица и удалением нежелательной растительности для того, чтобы вы чувствовали себя свободно и были уверенны, как никогда. Не суммируется с другими акциями и скидками.
Стрижка машинкой + стрижка бороды
1380
1780
Оптимальный комплекс для быстрого преображения с минимальной тратой времени. Включает в себя стрижку машинкой с двумя насадками и оперативную стрижку бороды и усов без архитектуры и геометрии.
BLACK MASK
1000
1000
Окунитесь в ритуал очищения лица с черной маской от BRITVA. Черная маска - это комплексная процедура с распариванием и скрабированием, благодаря которой ваша кожа снова станет здоровой и отдохнувшей. Забудьте о суете и получите настоящее удовольствие от процесса.
Комплекс по уходу за кожей от London Grooming
1500
1500
Комплексный уход за лицом от премиальной косметики London Grooming включает в себя глубокое очищение и увлажнение. Позволит вам по-настоящему расслабится и освежить кожу лица.
ACUMEN - уход за лицом
1000
1000
ACUMEN - это антиоксидант и увлажнение для вашего лица. Массажными движениями мы насыщаем вашу кожу витаминами E и B5, улучшая циркуляцию крови и делая ее сияющей и здоровой. Гиалуроновая кислота, корень имбиря, бисаболол и экстракт клюквы - простые, но эффективные ингредиенты для красивой и ухоженной кожи. *не суммируется с другими скидками и акциями.
Воск уши + нос
~15 мин.
300
300
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОЦЕДУРА ПО УДАЛЕНИЮ ВОЛОС ИЗ НОСА И УШЕЙ ВОСКОМ. ВОСК НАНОСИТСЯ НА УШИ И НОС, И БАРБЕР РЕЗКИМ ДВИЖЕНИЕМ ИЗБАВЛЯЕТ ВАС ОТ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА БОЛЕЕ, ЧЕМ НА ДВЕ НЕДЕЛИ. УСЛУГА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВЫНОСЛИВЫХ МУЖЧИН, КОТОРЫЕ НЕ БОЯТСЯ БОЛИ И СЛЕДЯТ ЗА СОБОЙ.
Воск комплекс
~30 мин.
500
500
Забыть о нежелательной растительности поможет комплексная процедура по удалению волос воском. В нашей сети мастера наносят воск на шею, щеки, уши и нос и резким движением избавляют вас от раздражающего волосяного покрова более, чем на две недели. Услуга предназначена для выносливых мужчин, которые не боятся боли и следят за собой.
Hair tattoo
~15 мин.
300
300
Услуга HAIR TATTOO - это воплощение любой Вашей фантазии в стрижке руками наших барберов: от консервативных полосок до самых диких рисунков, какие только могут прийти в вашу творческую голову. Главное - правильно сформулировать свою идею и условиться с мастером о ее воплощении.
Укладка без стрижки
400
400
Укладка без стрижки - процесс фиксации волос с помощью стайлингов и расчески, без использования инструментов для стрижки.
Окантовка головы
~15 мин.
400
400
Окантовка головы - архитектура и контур вашей стрижки на височной, лобовой и затылочной части.
Тонирование головы
~30 мин.
1200
1200
На смену женской процедуре окрашивания пришло тонирование - альтернатива для мужчин. Тонирование головы не только избавит от седины, но и поможет сделать красивый ровный тон, который придаст бороде и стрижке четкости и выразительности. *Цена указана за тонировку на длине до 7 см. Если длина волос больше, цена за услугу рассматривается индивидуально.
Тонирование бороды
~15 мин.
800
800
Тонирование бороды - услуга окрашивания бороды, после которой волосы приобретут красивый ровный тон, а окантовка станет более выраженной. Процедура подойдёт тем мужчинам, у которых проявляется седина или неравномерности в цвете.
Детокс кожи головы GRAHAM HILL
250
250
Процедура направлена на эффективное очищение кожи и восстановление волос после долговременного использования стайлингов. Детокс кожи головы подарит легкость и свежесть, волосы будут выглядеть здоровыми и сильными.
кто такой топ-барбер?

ТОП-БАРБЕРЫ BRITVA — СПЕЦИАЛИСТЫ С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ, РЕГУЛЯРНО ПОВЫШАЮЩИЕ КВАЛИФИКАЦИЮ. СТУПЕНЬ ТОПА ПОЛУЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ ЕДИНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ СЕТИ BRITVA ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ.

BRAND-BARBER BRITVA - ТОПОВЫЙ БАРБЕР СЕТИ, ЗАНИМАЮЩИЙ ВЫСШУЮ ПРОФ-ПОЗИЦИЮ В БАРБЕРШОПЕ И ОБЛАДАЮЩИЙ САМЫМ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ МАСТЕРСТВА. БРЕНД-БАРБЕР РАБОТАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ПРЕМИАЛЬНОЙ КОСМЕТИКЕ.

лояльность
Каждая 10 стрижка в подарок!
гарантия
не понравилась стрижка? не возьмем денег!

наша бритва

Новочеремушкинская 17
+7(499)110-12-76
Карта
BRITVA барбершоп Академическая - просторный флагманский филиал создателей бренда и гостеприимный плейс для всех, кто полюбил нашу сеть за сервис и качество. Наша парикмахерская рядом с метро академическая расположена по адресу Новочеремушкинская, 17 и готова принимать всех жителей района на мужские стрижки и бритье профессионального уровня - вам точно понравится. Помимо мужских стрижек, в нашем списке услуг есть ряд косметических процедур по уходу за кожей лица: ACUMEN, Black Mask, MGC-уход и патчи под глаза.
Барбершоп Новочеремушкинская - один из сильнейших филиалов БРИТВА с командой заряженных ребят и приличным баром с кофе, чаем и кое-чего повеселее. Последняя PS4 с пулом игр, уйма тем для бесед и настолки ждут вас в зоне ресепшн. Кстати, детская стрижка у нас тоже есть, и обилие игрушек на соньке не дадут заскучать вашим ребятам. Барбершоп БРИТВА метро Академическая и специалисты филиала докажут, что ты - красавчик при любом раскладе. Мы работаем, чтобы вы почувствовали себя лучше, не изменяя себе.
совершенно незаметный баннер

пройди наш опрос совершенно бесплатно! предложение ограничено.

Анонимно расскажи о себе и о твоих впечатлениях о BRITVA и это поможет нам стать круче, на всё про всё уйдет пара минут.
перейти к опросу

команда

Артем

команда
назад

Артем

Обожает путешествия по России на машине, любит природу, архитектуру и хороший капучино. Всегда радушно встретит гостей и поддержит интересную беседу на самые разные темы. Если считаете, что улыбка - лучшее оружие от плохого настроения, то вы в нужных руках!

Дима

команда
назад

Дима

Майк

команда
назад

Майк

Майк! Он ценит ваше время, поэтому работает шустро и качественно. Каждое движение мастера в работе показывет его профессионализм и искреннюю любовь к делу барберинга и вашим волосам. Ни одна деталь не останется без внимания - за качественным сервисом и бомбическим выхлопом в виде внимания окружающих обязательно к Майку.

Султан

команда
назад

Султан

Даня

команда
назад

Даня

Записаться
Физический
Электронный